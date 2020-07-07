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فن

طارق صبري يعزي حمادة هلال في وفاة والدته

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:11 م
طارق صبري
طارق صبري
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مصطفى كرم

نعى الفنان طارق صبري، والدة حمادة هلال التي توفيت صباح اليوم، الثلاثاء، بعد تعرضها لوعكة صحية.


ونشر طارق صبري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لـ حمادة هلال مع والدته، معلقا "ربنا يرحمها يا حبيبي ويصبرك على فراقها".


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وكان حمادة هلال أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام منذ أسابيع، عن تعرض والدته لوعكة صحية، إذ نشر صورة له معها، وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها بالشفاء.


ولم يكشف حمادة هلال، عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها والدته، مكتفيا بالدعاء لها، وتفاعل متابعوه مع منشوره.


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