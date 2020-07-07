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توك شو

فاروق الباز: مجموع الثانوية العامة ليس شرطا لتحقيق النجاح في الحياة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:58 م
فاروق الباز
فاروق الباز
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قسم التوك شو
قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إن مجموعه في الثانوية العامة لم يسمح له بدخول الكلية التي كان يرغب فيها، وهي كلية الطب، فاضطر إلى دخول كلية العلوم.

وأوضح "الباز"، في مداخلة "عبر الزوم" ، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد علي، أن المجموع في الثانوية العامة ليس شرطا لتحقيق النجاح في الحياة، لأن نجاح الإنسان يتوقف على الثقة في النفس وجمع المعلومات، وليس بالكلية التي تلتحق بها أو المجموع الذي ستحصل عليه في الثانوية العامة أو غيرها.

وأضاف أن النجاح يتوقف على جمع أكبر قدر من المعرفة والعلم على الدوام، موضحا "أنا حاليا بذاكر وأجمع كتبا أكثر من أي طالب ثانوية عامة، لأن العلم لا يتوقف مع مرور الوقت، وهذه النصيحة التي أتوجه بها لأبنائنا في الثانوية العامة".

ولفت إلى أنه لن يترشح لانتخابات مجلس الشيوخ كما أشيع، معلقا "هطلع أعمل إيه أنا هطلع ازعق في الناس هتبقى خيبة أوي، العلماء ملهمش في السياسة خالص، السياسة لها ناسها، والمتخصصون في تلك المجالات، إنما احنا ملناش علاقة بالأمور دي".

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