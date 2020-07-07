صالح موسى: لولا عرض الزمالك لانتقلت إلى الأهلي علشان أكل عيش

كشف صالح موسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، عن سبب تفضيله الانتقال للقلعة البيضاء بدلًا من الأهلي في وقتٍ سابقٍ.





وانتقل صالح موسى لصفوف الزمالك خلال موسم 2014 – 2015، قادمًا من نادي الإسماعيلي.





وقال موسي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "أنا زملكاوي، والزمالك بالنسبة لي كان حلمًا، وأقسم بالله كنت أتمنى الدخول من بوابة النادي".





واستطرد: "لو لم يكن عرض الزمالك موجودًا في هذا الوقت كنت انتقلت للأهلي بسبب الماديات فقط (عشان أكل عيش)، مثلما هناك لاعبون كثيرون يلعبون بغير انتماء بسبب (أكل العيش)".





وأوضح: "تضررت كثيرًا في أندية أخرى بسبب انتمائي لنادي الزمالك، وهناك لاعبون في الأهلي ينتمون لنادي الزمالك، مثل صالح جمعة وعمرو جمال".





واختتم: "كهربا عندما كان يلعب في الزمالك كنا نعلم أن انتماءه للنادي الأهلي".



