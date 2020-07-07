AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملة لـ مجلس مطروح تضبط خيولا على الكورنيش ..صور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:40 م
ضبط خيول على الكورنيش
ضبط خيول على الكورنيش
Advertisements
ايمن محمود

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح قيام حملة من مجلس المدينة وشرطة المرافق والإدارات المعنية على الكورنيش؛ أسفرت عن ضبط عدد من الخيول والمحال المخالفة.


وأضاف أنه تم التحفظ على خيول منتشرة بكورنيش المدينة والتى تثير الرعب بين المواطنين بشكل عشوائي ويسيء للمدينة الساحلية ذات الطابع الجمالي.


اقرأ أيضا:

 وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس قطاع الرعاية لبحث تفعيل المبادرات الطبية


وأشار إلى أنه تم المرور علي المقاهي بكورنيش المدينة لمراجعة التراخيص ومتابعة التزام المقاهي بالإجراءات الاحترازية وتمت إزالة إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة وتعيق سير الحركة والتنبيه عليهم أكثر من مرة والتي تساعد على زيادة التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا.


ناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين بالمدينة وأصحاب الماشية المنتشرة بعدم تركها بالشوارع حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.


حملة لـ مجلس مطروح تضبط خيولا على الكورنيش ..صور
حملة لـ مجلس مطروح تضبط خيولا على الكورنيش ..صور
حملة لـ مجلس مطروح تضبط خيولا على الكورنيش ..صور
حملة لـ مجلس مطروح تضبط خيولا على الكورنيش ..صور
حملة لـ مجلس مطروح تضبط خيولا على الكورنيش ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفاظا على المظهر الحضاري.. حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في مطروح

لمواجهة كورونا.. بوابات تعقيم أمام مستشفى الأطفال والنسا بمطروح

بعد قرارات مجلس الوزراء .. شاهد استعدادات مرسي مطروح للصيف

تشغيل المساجد وعودة الطيران والسياحة.. 3 محافظات مصرية تقترب من الافتتاح تعرف عليها

استعدادا لاستقبال زوارها.. مطروح تتزين لموسم الصيف

شاهد.. تجهيز الشواطئ بمطروح استعدادا للصيف

ترشيحاتنا

طه إسماعيل مهاجماََ حسام البدري: يجب أن يغير سياسته في إدارة منتخب مصر

بعد شائعات عن وفاته.. نقابة الأطباء توضح موقف الدكتور المعالج للفنانه رجاء الجداوي

بعد تدميرها بالكامل.. شاهد لحظة انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الليبية

نجل الفريق محمد العصار يقدم الشكر للرئيس السيسي

بحثوا فوجدوا اسمه قطمير.. علي جمعة يجيب: لماذا لم تذكر صفة الكلب في سورة الكهف؟

ارتفاع أسعار الذهب جنيهين في ختام تعاملات اليوم

AdvertisementS

بعد شائعات عن وفاته.. نقابة الأطباء توضح موقف الدكتور المعالج للفنانه رجاء الجداوي

بجانب كورونا والطاعون الدبلي .. الصين تسجل حالة إصابة بحمى الضنك

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

هالة السعيد: أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بعد تدميرها بالكامل.. شاهد لحظة انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الليبية

حذف السؤال.. أول تعليق من التعليم على امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

الإثنين.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا بخصوص دواء مصرى لـ الفيروس

بعد ظهور الموت الأسود .. نصائح للوقاية من الطاعون الدبلي

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

أبرزها الكمامة ومنع الزيارات.. الصحة تقدم 8 نصائح لـ الوقاية من كورونا

في زمن كورونا.. نصيحة من السعودية لحجاج بيت الله هذا العام

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف

لن تتوقع.. أطعمة منزلية تعالج الأرق بطريقة فعالة

نشرة الصحة والمرأة .. تناقضات حول طريقة انتقال فيروس كورونا .. كارول سماحة وميريام فارس تتألقان على إنستجرام