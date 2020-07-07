حملة لـ مجلس مطروح تضبط خيولا على الكورنيش ..صور

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح قيام حملة من مجلس المدينة وشرطة المرافق والإدارات المعنية على الكورنيش؛ أسفرت عن ضبط عدد من الخيول والمحال المخالفة.





وأضاف أنه تم التحفظ على خيول منتشرة بكورنيش المدينة والتى تثير الرعب بين المواطنين بشكل عشوائي ويسيء للمدينة الساحلية ذات الطابع الجمالي.





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وأشار إلى أنه تم المرور علي المقاهي بكورنيش المدينة لمراجعة التراخيص ومتابعة التزام المقاهي بالإجراءات الاحترازية وتمت إزالة إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة وتعيق سير الحركة والتنبيه عليهم أكثر من مرة والتي تساعد على زيادة التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا.





ناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين بالمدينة وأصحاب الماشية المنتشرة بعدم تركها بالشوارع حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.



