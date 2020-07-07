على الهواء .. تامر أمين يقرأ الفاتحة على أرواح شهداء البرث

قال الإعلامى تامر أمين، إن اليوم تمثل الذكرى الثالثة لتضحيات أبناء مصر من شهداء الوطن في كمين البرث بشمال سيناء.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن مسلسل الاختيار سطر تضحيات الشهيد البطل أحمد المنسي بأحرف من نور.





وأشار تامر أمين إلى أن الجميع سيظل يتحدث عن هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن.





وأوضح تامر أمين، أن أبطال كمين البرث ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن العظيم، وعرض أمين صور شهداء وضحايا البرث.





وطالب تامر أمين، من الجمهور بقراءة الفاتحة لشهداء البرث، وطلب من الجميع وقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.



