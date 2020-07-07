AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مكنش معايا أجيب جزمة.. رجاء الجداوي عاشت حياة مأساوية في بداية حياتها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:37 م
صدى البلد
Advertisements
عمر صبحي

رحلت الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن عالمنا منذ يومين ، بسبب فيروس "كورونا" ، تاركة تاريخ حافل من الأعمال المختلفة سواء في "السينما" او "المسرح".


وبعد رحيلها تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للفنانة رجاء الجداوي أثناء لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي" الذي يذاع علي شاشة " cbc"  .


وقالت رجاء الجداوي من خلال اللقاء: "الجزمة اتقطعت وفضلت ٣ شهور رابطة رجلي على الجزمة وكانت رجلي وجعاني، ومكنش معايا فلوس اجيب جزمة، بس عايزة اقولك في الوقت ده ان الجزمة كانت ب 99 قرش في شارع فؤاد جزمة "باليرينا"، تديله جنيه يديكي قرش ساغ، ومكنش معايا، ولما بقيت عارضة أزياء الناس كانت تقول شوفوا اناقتها وانا افتكر الجزمة .


وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي فجر الأحد، داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بموت في إنجليزيتك.. رجاء الجداوي تسخر من فيفي عبده.. فيديو

هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.. ماذا حدث لرجاء الجداوي قبل وفاتها

42 يوما من العزل.. رحلة رجاء الجداوى مع فيروس كورونا من الإصابة حتى الوفاة

42 يوما من العزل.. رحلة رجاء الجداوى مع فيروس كورونا حتى الوفاة.. الإعلان عن الإصابة وارتفاع فى درجة الحرارة.. فقدان الوعى ووضعها على جهاز اختراقى.. وفاتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية

وجعت قلبي.. منة شلبي تنعي رجاء الجداوي برسالة مؤثرة

غابت نبيلة عبيد فتزوجت رجاء الجداوي في 3 أيام.. أسرع قصة حب

ترشيحاتنا

خبير أوبئة: الأسبوع القادم يحسم مصير كورونا بمصر

وصول جثمان والدة الفنان حمادة هلال إلى مثواها الأخير

الهواء والنقود والمصاعد والطعام أبرزها.. أهم التناقضات المثارة حول طرق انتقال كورونا

الإثنين.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا بخصوص دواء مصرى لـ الفيروس

نجحت وكبرت معاك .. مي حلمي لـ محمد رشاد: عمري ما أسيبك ولا أضيع حب عمري

أبرزها الكمامة ومنع الزيارات.. الصحة تقدم 8 نصائح لـ الوقاية من كورونا

AdvertisementS

بعد شائعات عن وفاته.. نقابة الأطباء توضح موقف الدكتور المعالج للفنانه رجاء الجداوي

بجانب كورونا والطاعون الدبلي .. الصين تسجل حالة إصابة بحمى الضنك

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

هالة السعيد: أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بعد تدميرها بالكامل.. شاهد لحظة انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الليبية

حذف السؤال.. أول تعليق من التعليم على امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

الإثنين.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا بخصوص دواء مصرى لـ الفيروس

بعد ظهور الموت الأسود .. نصائح للوقاية من الطاعون الدبلي

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

أبرزها الكمامة ومنع الزيارات.. الصحة تقدم 8 نصائح لـ الوقاية من كورونا

في زمن كورونا.. نصيحة من السعودية لحجاج بيت الله هذا العام

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف

لن تتوقع.. أطعمة منزلية تعالج الأرق بطريقة فعالة

نشرة الصحة والمرأة .. تناقضات حول طريقة انتقال فيروس كورونا .. كارول سماحة وميريام فارس تتألقان على إنستجرام