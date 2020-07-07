مكنش معايا أجيب جزمة.. رجاء الجداوي عاشت حياة مأساوية في بداية حياتها

رحلت الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن عالمنا منذ يومين ، بسبب فيروس "كورونا" ، تاركة تاريخ حافل من الأعمال المختلفة سواء في "السينما" او "المسرح".

وبعد رحيلها تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للفنانة رجاء الجداوي أثناء لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي" الذي يذاع علي شاشة " cbc" .

وقالت رجاء الجداوي من خلال اللقاء: "الجزمة اتقطعت وفضلت ٣ شهور رابطة رجلي على الجزمة وكانت رجلي وجعاني، ومكنش معايا فلوس اجيب جزمة، بس عايزة اقولك في الوقت ده ان الجزمة كانت ب 99 قرش في شارع فؤاد جزمة "باليرينا"، تديله جنيه يديكي قرش ساغ، ومكنش معايا، ولما بقيت عارضة أزياء الناس كانت تقول شوفوا اناقتها وانا افتكر الجزمة .

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي فجر الأحد، داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.