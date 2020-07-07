كيف تستفيد مصر بعد توقيع اتفاقية التعاون الجمركي العربي؟.. اعرف التفاصيل

أكد مصدر بارز بمصلحة الجمارك المصرية ، أن اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي انضمت إليها مصر مؤخرًا؛ ستدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من تصديق 7 بلدان عربية عضوة بتلك الاتفاقية، على عمليات إيداع وثائق تصديق الأعضاء أو الانضمام إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.





ذكر المسئول بمصلحة الجمارك لـ"صدى البلد"، أن الاتفاق الذي وقعته مصر منذ يومين بجامعة الدول العربية؛ كان لتعزيز التعاون الجمركي بين البلدان العربية بغرض إقامة منطقة تجارة عربية حرة وهو ما يتوافق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية وما تضمنه ميثاق جامعة الدول العربية





وتتضمن الاتفاقية عدة أهداف منها، تبادل المعلومات والتحريات المسبقة لتفادي حدوث أي مخالفات تشريعية في الشأن الجمركي أو بعض الجرائم الجمركية والتي تقع في البلدان الأعضاء وقد تضر بمقتضيات أمنها القومي والاقتصادي.





وترتكز الاتفاقية على التنسيق المشترك مع الدول الأعضاء لتوحيد الاجراءات الجمركية لزيادة كفاءة وتيسير حركة التجارة البينية والعربية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والمعلومات بغرض احكام الرقابة علي المنافذ وإمداد السلطات الجمركية بالتقنيات المتطورة لمواجهة التهرب وزيادة الحصيلة الجمركية.









وذكر أنه بموجب الاتفاقية فإن هناك منطقة تجارة حرة كبرى بالتعاون مع الاتحاد الجمركي العربي لتوفير المعلومات والمساعدات والتشريعات لتيسير العمل المشترك بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.





يشار إلي أن عدد الدول الموقعة علي ميثاق اتفاقية التعاون الجمركي العربي يبلغ 5 أعضاء من بينها " الأردن، وفلسطين، ومصر، والسعودية، وقطر" .



