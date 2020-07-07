أحمد موسى: الاصطفاف الوطني خلف القوات المسلحة ضروري.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الاصطفاف الوطني خلف القوات المسلحة ضروري في ظل الظروف الحالية والتي تمر بها مصر، مؤكدا أن هناك مخاطر تجابه الدولة المصرية وعلينا جميعا الحذر.





وأضاف في موسى ، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب وافق على قانون مقدم من جانب الحكومة بشأن القوات المسلحة.





وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أنه رئيس الدولة من حقه إذا استشعر الخطر دعوة مجلس الاعلي للقوات المسلحة والأمن القومي، متابعا أنه :"مائة مليون خلف القوات المسلحة والدولة في المرحلة الحالية".







