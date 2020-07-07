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سيارات

شاهد.. أول صور للسيارة الصينية لينك آند كو 01 موديل 2021

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهرت مؤخرا صور مسربة للكروس أوفر المحدثة للسيارة لينك آند كو 01 موديل 2021  الصينية السويدية مملوكة لمجموعة جيلى بتحديثات منتصف العمر الجديدة .

حصلت لينك آند كو 01 موديل 2021  على مصد أمامي بتصميم رياضي، وشبك أمامي جديد تشبه المستخدمة في 05 و06 لكن بنمط مختلف، بالإضافة إلى خيارات جنوط جديدة.

كما ان هيكل السيارة زاد بطول 37 مم وأعرض بـ 3 مم ، ولم تتغير المصابيح الخلفية، لكنها حصلت على مصد جديد أكثر جاذبية.

وستستمد الكروس أوفر المحدثة قوتها في الصين من ثلاثة خيارات من المحركات سعة 2 لتر، يولد الأول قوة 188 حصان والثاني 214 حصان، والأخير 250 حصان .

اما عن المحرك الأقوى هو محرك فولفو التوربو المستخدم في لينك آند كو 05 وجيلي Xingyue، وفي أوروبا نتوقع أن تصل الإصدارات الهجينة والهجينة بالقابس فقط.

وقالت مجموعة جيلي فى تصريحات انه سيتم طرح لينك آند كو 01 المحدثة للبيع في أوروبا قبل نهاية هذا العام .

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