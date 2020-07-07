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القومي للمرأة يوجه رسالة للفتيات بخصوص التحرش

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:11 م
القومي للمرأة
القومي للمرأة
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البهي عمرو
قالت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن دور المركز هو الحفاظ على حقوق السيدات، موضحة أن هناك بعض الأشخاص تأتى على حقوق المرأة والمجلس يدافع عنها ويعطي المرأة حقها.

وأضافت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن أى امرأة تتعرض لاى ظلم أو أى شئ عليها أن تبلغ.

وأشارت ، إلى أن النائب العام أصدر بيان يناشد المجتمع و السيدات بالابلاغ عن أى مشكلة أو ظلم تتعرض لها سواء تحرش أو غيرها.

وأوضحت ، أن  المجلس يناشد الفتيات التحلى بالشجاعة والإبلاغ عن أى حوادث تحرش، و المجلس يقوم بعمل حملات دعاية للدفاع عن حقوق المرأة.

ولفتت إلى أن المجلس ينظم حملات ميدانية وعبر السوشيال ميديا لتوعية المرأة فى التعامل مع أى حالات تحرش تجاهها.

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