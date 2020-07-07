القومي للمرأة يوجه رسالة للفتيات بخصوص التحرش

قالت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة ، إن دور المركز هو الحفاظ على حقوق السيدات، موضحة أن هناك بعض الأشخاص تأتى على حقوق المرأة والمجلس يدافع عنها ويعطي المرأة حقها.





وأضافت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن أى امرأة تتعرض لاى ظلم أو أى شئ عليها أن تبلغ.





وأشارت ، إلى أن النائب العام أصدر بيان يناشد المجتمع و السيدات بالابلاغ عن أى مشكلة أو ظلم تتعرض لها سواء تحرش أو غيرها.





وأوضحت ، أن المجلس يناشد الفتيات التحلى بالشجاعة والإبلاغ عن أى حوادث تحرش، و المجلس يقوم بعمل حملات دعاية للدفاع عن حقوق المرأة.





ولفتت إلى أن المجلس ينظم حملات ميدانية وعبر السوشيال ميديا لتوعية المرأة فى التعامل مع أى حالات تحرش تجاهها.



