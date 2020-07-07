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مصير مجمع التحرير.. متحدث الوزراء: سنستغله بشكل استثماري.. وسنطور كل ميادين مصر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:04 م
متحدث الوزراء
متحدث الوزراء
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عبد الخالق صلاح
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم استغلال مجمع التحرير  بشكل استثماري، بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وإخلاء المجمع، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادى الذي ستنتقل له ملكية ميدان التحرير هو المنوط بذلك، وهناك عروض كثيرة حتى الآن.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن تطوير ميدان التحرير شجع على البدء فى تطوير باقي الميادين، ونقل التجربة واستنساخها في ميادين أخرى.


 وأوضح أن هناك خطة لتطوير باقي الميادين كالأوبرا والعتبة وميدان طلعت حرب، والعمل بنفس آلية ميدان التحرير بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، مستطردًا: "لدينا خطة لتطوير كل ميادين مصر".
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