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وزيرة التخطيط: العصار كان متواضعا وحريصا على توطين الصناعة.. واستفدت من نصائحه

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:08 م
العصار
العصار
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عبد الخالق صلاح
نعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قائلةً "علاقتى بالفريق بالراحل تمتد إلى ما قبل الوزارة لعام 2012، وكانت هناك ظروف عانت فيها الجامعات المصرية من الاضطراب، وكنت دائما ما ألجأ له لأخذ النصيحة".

وقالت وزيرة التخطيط، في مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، "كان حريصا على بناء الإنسان، وكان حريصا في التعامل مع زملائه، وأن يتحدثوا وأن يثبتوا أنفسهم في الاجتماعات، وكان متواضعا وحريصا على توطين الصناعة وقضية التنمية".

وأكدت وزيرة التخطيط، أنه كان متزنا وعاقلا، ومشهد الجنازة مشهد رائع يعبر عن منظومة قيمة نزرعها في شبابنا لكى يعلموا أن هناك وفاء لكل من له تاريخ، وهو رجل عاش في فترة حرجة جدا، والمشهد يؤكد احترام الجنود، وهى رسالة، ودائما ما يحرص قائد الدولة على هذه الرسائل من احترامه للشهداء أو المرأة. 

وتابعت وزيرة التخطيط، "كانت هناك علاقات إنسانية، حيث كان دائمًا ما يتواصل معنا، ويسأل عن أهلنا إذا مرض أحدهم".

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