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رياضة

لاتسيو يخسر من ليتشي 1 - 2 في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
خسر نادي لاتسيو، أمام نظيره نادي ليتشي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين، لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح كاسيدو التسجيل لنادي لاتسيو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعادل بابكار النتيجة لـ ليتشي في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.

وفي الشوط الثاني، سجل لوتشوني هدف الانتصار لـ ليتشي في الدقيقة 47، ليخسر نادي لاتسيو مباراته الثانية على التوالي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي ليتشي للنقطة 28 في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد نادي لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني
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