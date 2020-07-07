الحكومة تنتهي من المرحلة الأولى للأرشفة الإلكترونية للعلامات التجارية.. وتعاون مع الاتحاد الأوروبي للحصول للدعم الفني والتدريب

التنمية التجارة الداخلية: إتاحة خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية إلكترونيا



وزير التموين: تلقى 2000 طلب لتسجيل العلامات التجارية شهريا

جهاز تنمية التجارة الداخلية: مصر تحجز مقعدا دائما في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف

150 ألف ملف.. التموين: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الأرشفة الإلكترونية للعلامات التجارية

إبراهيم عشماوى: تسجيل 70 ألف علامة تجارية خلال 3 سنوات







نجحت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الأرشفة الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة للعلامات التجارية ليصل جملة ما تمت أرشفته نحو 150 ألف ملف بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال شركة ITBLOCKS .





واعتمدت الوزارة في تلك العمليات على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID لتمويل أرشفة المتبقى من الملفات والتى تصل الى ما يقرب من 160 ألف ملف علامة تجارية للبدء فى التحول إلى الإيداع الإلكتروني.

خطط التحول الرقمي للأرشفة الإلكترونية

وكشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،في تصريحات له علي هامش مؤتمر صحفى ،للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية ، بحضور الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.





وتسعي الوزارة لتسهيل والتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام ادارة العلامات مع اتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية





وقال " المصليحي" إن جهاز تنمية التجارة الداخلية بالوزارة تلقى جهاز تنمية التجارة الداخلية ما يقرب من 100 طلب تسجيل علامة تجارية يوميا أى ما يعادل 2000 طلب شهريا كما تم الانتهاء من البت فى عدد 21544 تظلم من يناير2017 حتى مايو 2020 .





وكشف " المصيلحي" عن الانتهاء من كافة الأعمال الإدارية المتراكمة بالإدارة " تصدير قرارات الفحص، قرارات لجان المعارضات – الإخطارات ، فتح الملفات وغيرها" كذلك تمت الاستعانة بـ 13 من شباب الخدمة العامة للمشاركة فى الانتهاء من الأعمال المعلقة بالأقسام المختلفة بالإدارة .

التعاون مع الاتحاد الأوروبي حول العلامات التجارية

وأضاف الوزير أنه تم تفعيل اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي لرفع كفاءة الإدارة المركزية للعلامات التجارية بالجهاز فى إطار توقيع اتفاقية تمويل بين مصر والاتحاد الاوروبى بعنوان "الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص عمل " تم تخصيص مبلغ مليون يورو من الجانب الأوروبي للمكتب المصرى للعلامات التجارية والنماذج الصناعية .





وقال إنه تم البدء فى تنفيذ المشروع فى فبراير 2020 من قبل خبراء تم إيفادهم من الاتحاد الأوروبى وسيستمر لمدة 18 شهر وتتمثل أهم أهداف المشروع فى تعزيز القدرة التشغيلية لمكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال دعم موظفيه لتحسين مهاراتهم التنظيمية والتقنية .

كما تم رفع كفاءة الإجراءات التشغيلية للمكتب من خلال إدخال المزيد من نظم التشغيل الآلي وخاصة الإيداع الإلكتروني كذلك رفع مستوى الوعي العام عن أهمية تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال عقد ورش عمل وندوات مؤتمرات.





البحث والإطلاع الإلكتروني للعلامات التجارية

من جهته اعلن الدكتور ابراهيم عشماوى، مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن استحداث خدمة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز .

وأضاف " عشماوي" أنه تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز كخدمة متميزة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة .





مصر و منظمة الملكية الفكرية العالمية

واعتبر "عشماوي"ان هذه الاجراءات، تحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل، إضافة إلى تفعيل الاتفاقية التى تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية ، حيث تم إيفاد 9 من الفاحصين الفنيين بالإدارة للمشاركة فى ورش العمل التى عقدت في اليابان وفقا للاتفاقية التى تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية (JPO) على هامش فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO) الذي عقد بجنيف وسيستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة أربع سنوات من تاريخ التوقيع.

وأوضح أن الجهاز نجح في حجز مقعد دائم للمكتب المصري في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، إذ نجحت العلامات التجارية، في أن يكون لمصر مندوب دائم في المنظمة العالمية للملكية الفكرية لأول مرة منذ إنشائها لفترة سنتين، وتم تجديده ضمن منافسة شديدة بين 103 دول، خلال الدورة 59 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التي عُقدت في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، وتسلم المندوب المصري العمل فى يناير 2020.





كما تم تسجيل ما يقرب من 70099 علامة تجارية فى الفترة من 2017 وحتى يونية 2020 فيما بلغ عدد تسجيل طلبات النماذج الصناعية عن نفس الفترة 6511 طلبا .





مذكرة تفاهم لللتدريب والتطوير مع الويبو

وكشف عن تم توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الملكية الفكرية بالإتحاد الأوروبى على هامش إجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية" الويبو " ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الملكية الفكرية بالإتحاد الأوروبى فى مجالات التدريب والتطوير واللقاءات الدولية الدورية وتبادل بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المسموح تداولها.





واضاف أنه يتم العمل بهذه المذكرة لمدة عامين من تاريخ التوقيع فى سبتمبر 2019 وايضا التعاون مع السفارة الأمريكية ومكتب البراءات الأمريكي بجانب عقد ورشة عمل تدريبية عن فحص العلامات التجارية بالتعاون مع السفارة الأمريكية ومكتب البراءات والعلامات التجارية الامريكى USPTO وذلك لتبادل الخبرات في مجال الفحص الفنى بين المكتبين المصري والامريكى في الفترة من 15 ـ 17 من سبتمبر 2019 بالقاهرة بفندق انتركونتيتننتال سيتى ستارز.





وأوضح " عشماوى " انه تم التنسيق لعقد دورة تدريبية متخصصة للفاحصين بالقسم الدولى ومن المقرر عقدها في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع.