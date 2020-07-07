التعليم: لو كل الطلاب جابوا الدرجة النهائية ميبقاش امتحان.. فيديو

قال رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية يتم تصميمها وفق مواصفة، والامتحان يكون به اجزاء تخص التذكر بـ 30 % و35 % فهم و15% مستويات .





وأضاف رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن عقب أي امتحان نعقد اجتماع مع خبراء المادة في المحافظات والهيئة الفنية التي وضعت الامتحان.





وتابع رضا حجازي:" الاجتماع يستهدف النقاش حول الامتحان والتعرف على دقة الصياغة، ونجري عملية تقييم شاملة الامتحان والاسئلة ".





وأكمل رضا حجازي:" العينة العشوائية تجعلنا نتعرف على مستوى سهولة وصعوبة الاسئلة ".





ولفت رضا حجازي:" لو الامتحان كل الطلاب جابوا فيه الدرجة النهائية يبقى امتحان، و لو كل الطلاب رسبوا في الامتحان ميبقاش امتحان، و الامتحان الجيد هو ما يميز بين الطلاب ".



