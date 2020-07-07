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التعليم: لو كل الطلاب جابوا الدرجة النهائية ميبقاش امتحان.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:11 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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هاني حسين
قال رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن  امتحانات الثانوية يتم  تصميمها وفق مواصفة، والامتحان يكون به اجزاء تخص التذكر بـ 30 % و35 % فهم و15% مستويات .

وأضاف رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن   عقب أي امتحان نعقد اجتماع مع خبراء المادة في المحافظات والهيئة الفنية التي وضعت الامتحان.

وتابع رضا حجازي:"  الاجتماع يستهدف   النقاش  حول الامتحان والتعرف على دقة الصياغة، ونجري عملية تقييم شاملة الامتحان والاسئلة ".

وأكمل رضا حجازي:"  العينة العشوائية تجعلنا  نتعرف على مستوى سهولة وصعوبة الاسئلة ".

ولفت رضا حجازي:"  لو الامتحان كل  الطلاب  جابوا فيه الدرجة النهائية يبقى امتحان، ولو كل  الطلاب رسبوا في الامتحان ميبقاش امتحان، و الامتحان الجيد هو ما يميز بين الطلاب ".

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