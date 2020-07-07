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رياضة

أخبار النادي الأهلي .. تجديد تعاقد الشناوي لمدة 5 مواسم .. تفاصيل صفقة طاهر محمد طاهر.. ملفات شائكة تواجه فايلر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:11 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم، الثلاثاء مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

عاد رينيه فايلر السويسري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة بعد إجازة قضاها مع عائلته، واطمئن عليها.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، عن تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة . كما أعلن توفيق عن تمديد عقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

حصل فرج عامر رئيس نادي سموحة على وعد جديد من مسئولي إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتجديد إعارة صلاح محسن لاعب القلعة الحمراء والمعار لصفوف الفريق السكندري هذا الموسم.

نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، في إنهاء إجراءات ضم طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب.


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