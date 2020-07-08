بـ 15.97 جنيه.. سعر الدولار ينخفض مجددًا أمام الجنيه المصري.. برلمانيون: عودة السياحة مرة أخرى أدت إلى هبوطه.. وتوقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة

وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن السياحة عادت بنسبة 5 آلاف سائح فى البحر الأحمر وشرم الشيخ بخلاف ما سيتم جذبه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عودة المستثمرين الى مصر، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج مع عودة الطيران.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أسعار السلع لن تتأثر وستظل ثابتة خلال هذه الفترة، ولكن بعد أن تتم مرحلة التعافى بشكل كبير ينخفض الدولار أكثر من ذلك وتنخفض السلع بعد ذلك.



