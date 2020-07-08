بـ 15.97 جنيه.. سعر الدولار ينخفض مجددًا أمام الجنيه المصري.. برلمانيون: عودة السياحة مرة أخرى أدت إلى هبوطه.. وتوقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة

- بعد انخفاض سعر الدولار.. برلماني: أسعار السلع لن تتغير
- تعافى قطاع السياحة.. برلمانية تتوقع انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة
- برلماني: سر هبوط الدولار أمام الجنيه إلغاء حظر التجول
سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى منخفضا جديدا الثلاثاء أمام الجنيه المصري ليبلغ 97. 15 جنيه لدى بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة مع تزايد إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، وإعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 2.2 مليار دولار مسجلا 2. 38 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
وهبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس أكثر من 8 قروش دفعة واحدة ليصل إلى 97. 15 جنيه للشراء و07. 15 جنيه للبيع، وسجل في بنك القاهرة 99ر15 جنيه للشراء و09ر16 جنيه للبيع.
وحول هذا الأمر، استطلع موقع صدى البلد، آراء عدد من نواب البرلمان، الذين أكدوا جميعا، أن تعافى السياحة وعودة الطيران بين مصر والدولة المختلفة أدى إلى تراجع أسعار الدولار فى مصر، متوقعين مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب تراجع الدولار الأمريكى إلى مستوى منخفض جديد الثلاثاء أمام الجنيه المصري ليبلغ 97. 15 جنيه لدى بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، هو تعافى السياحة وعودة الطيران بين مصر والدولة المختلفة.
وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن السياحة عادت بنسبة 5 آلاف سائح فى البحر الأحمر وشرم الشيخ بخلاف ما سيتم جذبه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عودة المستثمرين الى مصر، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج مع عودة الطيران.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أسعار السلع لن تتأثر وستظل ثابتة خلال هذه الفترة، ولكن بعد أن تتم مرحلة التعافى بشكل كبير ينخفض الدولار أكثر من ذلك وتنخفض السلع بعد ذلك.
من جانبها، قالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك توقعات بانخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، وذلك سيكون بفضل تعافى قطاع السياحة وعودة الطيران.
وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن البنك المركزى خلال الفترة القليلة الماضية أكد أن الاحتياطى الدولاري ارتفع وذلك يساهم فى التصدى لأى أزمة تظهر خلال الفترة المقبلة، وتابعت النائبة حديثها:" القادم أجمل إن شاء الله".
كما كشف عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، أسباب انخفاض أسعار الدولار لـ 97. 15 جنيه لدى بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، مؤكدًا أن تراجعه خلال هذه الفترة متوقع بعد حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى.
وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن تحسن السياحة بعد إلغاء حظر التجوال وتشغيل المصانع مرة أخرى أدى إلى هبوط الدولار بهذا القدر، مؤكدًا أن أسعار السلع خلال الفترة المقبلة لن تتغير بسبب أن الدولار خلال الفترة الماضية ارتفع وأدى ارتفاعه الى عدم زيادة الأسعار بسبب ركود السوق.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هبوط الدولار لأقل من 15.75جنيه من الممكن أن يساهم فى انخفاض السلع، مؤكدًا أنه بعد شهرين من الآن تظهر التطورات العالمية.