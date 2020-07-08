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بين الناس

أهالي قرية نزلة اقفهص فى بنى سويف يستغيثون من انقطاع المياه بشكل متكرر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن سعودي أحمد عبد العزيز من قرية نزلة اقفهص التابعة لمركز الفشن محافظة بني سويف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه المستمر.

ويقول فى رسالته: "بسبب انقطاع المياه بشكل مستمر وحاجة الأهالي للمياه لقضاء احتياحاتهم المنزلية، وغسل اليدين خاصة للحد من العدوى بفيروس كورونا.

التواصل مع القارئ  01288443368

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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