برلماني: سر هبوط الدولار أمام الجنيه سببه إلغاء حظر التجول

كشف عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، أسباب انخفاض أسعار الدولار لـ 97. 15 جنيه لدى بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، مؤكدًا أن تراجعه خلال هذه الفترة متوقع بعد حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى.
وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن تحسن السياحة بعد إلغاء حظر التجوال وتشغيل المصانع مره أخرى أدى إلى هبوط الدولار بهذا القدر، مؤكدًا أن أسعار السلع خلال الفترة المقبلة لن تتغير بسبب أن الدولار خلال الفترة الماضية ارتفع وأدى ارتفاعه إلى عدم زيادة الأسعار بسبب ركود السوق.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هبوط الدولار لأقل من 15.75جنيه من الممكن أن يساهم فى انخفاض السلع، مؤكدًا أن بعد شهرين من الآن تظهر التطورات العالمية.