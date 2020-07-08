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برلمان

برلماني: سر هبوط الدولار أمام الجنيه سببه إلغاء حظر التجول

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:03 ص
الدولار
الدولار
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حسن رضوان
كشف عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، أسباب انخفاض أسعار الدولار لـ 97. 15 جنيه لدى بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، مؤكدًا أن تراجعه خلال هذه الفترة متوقع بعد حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى.

وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن تحسن السياحة بعد إلغاء حظر التجوال وتشغيل المصانع مره أخرى أدى إلى هبوط الدولار بهذا القدر، مؤكدًا أن أسعار السلع خلال الفترة المقبلة لن تتغير بسبب أن الدولار خلال الفترة الماضية ارتفع وأدى ارتفاعه إلى عدم زيادة الأسعار بسبب ركود السوق.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هبوط الدولار لأقل من  15.75جنيه من الممكن أن يساهم فى  انخفاض السلع، مؤكدًا أن بعد شهرين من الآن تظهر التطورات العالمية.

وكان ذلك بعد أن سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى منخفضا جديدا اليوم /الثلاثاء/ أمام الجنيه المصري ليبلغ 97ر15 جنيه لدى بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة مع تزايد إيرادات الدولة من النقد الأجني، وإعلان البنك المركزي المصري عن إرتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 2ر2 مليار دولار مسجلا 2ر38 مليار دولار بنهاية مايو الماضي. 

وهبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس أكثر من 8 قروش دفعة واحدة ليصل إلى 97ر15 جنيه للشراء و07ر15 جنيه للبيع، وسجل في بنك القاهرة 99ر15 جنيه للشراء و09ر16 جنيه للبيع.


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