"خطة النواب" تطالب بالاهتمام بالزراعة والصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ظهور أزمة كورونا نبهت جميع الدول الى ضرورة التوجه و الاهتمام بالمنتج المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتى ، لافتة الى أن الفترة الماضية شهدت غلق التصدير والاستيراد بسبب وباء كورونا العالمى.













وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أنه خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة كان هناك توجيهات مشددة للحكومة بضرورة الاهتمام بالمنتج المحلى لتوفير فرص عمل جديدة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يؤدى إلى الارتقاء بالمنتج المحلى.









وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن اللجنة طالبت أيضا من الحكومة ترشيد الانفاق فى الوزارات المختلفة وتحديد أولويات الإنفاق، مؤكدة أن هناك ضرورة للاهتمام بزراعة القمح وصناعة السيارات وتدعيم جميع الصناعات التى يتم استيرادها من الخارج لتحقيق المنافع المشتركة.









وتابعت النائبة قائلة:" الاهتمام بالزراعة والصناعة يؤدى الى تنمية المستدامة" متابعة: بنستورد طبق الاكل والفول والقمح والعيش ويجب أن نصل الى الاكتفاء الذاتى للاستغناء عن الاستيراد".







