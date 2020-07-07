"خطة النواب" تطالب بالاهتمام بالزراعة والصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ظهور أزمة كورونا نبهت جميع الدول الى ضرورة التوجه والاهتمام بالمنتج المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، لافتة الى أن الفترة الماضية شهدت غلق التصدير والاستيراد بسبب وباء كورونا العالمى.
وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أنه خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة كان هناك توجيهات مشددة للحكومة بضرورة الاهتمام بالمنتج المحلى
لتوفير فرص عمل جديدة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يؤدى إلى الارتقاء بالمنتج المحلى.
وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن اللجنة طالبت أيضا من الحكومة ترشيد الانفاق فى الوزارات المختلفة وتحديد أولويات الإنفاق، مؤكدة أن هناك ضرورة للاهتمام بزراعة القمح وصناعة السيارات وتدعيم جميع الصناعات التى يتم استيرادها من الخارج لتحقيق المنافع المشتركة.
وتابعت النائبة قائلة:" الاهتمام بالزراعة والصناعة يؤدى الى تنمية المستدامة" متابعة: بنستورد طبق الاكل والفول والقمح والعيش ويجب أن نصل الى الاكتفاء الذاتى للاستغناء عن الاستيراد".
وكان ذلك بعد أن استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تناول اللقاء آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وبصفة خاصةً فى المشتريات الخاصة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة ، كما استعرض اللقاء التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال.
وحضر اللقاء المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستشار هشام رجب، المستشار القانونى لوزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والدكتور أمجد سعيد، المستشار القانونى لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافةً إلى المهندس محمد حمدى عبد العزيز عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات .
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الوزارة على منح أفضلية للمنتجات المحلية فى المشروعات التى تنفذها الوزارة خاصة فى ظل توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز، مشيرًا إلى أن الصناعة تمتلك شركات تتمتع بإمكانيات فنية متطورة لإنتاج وتصنيع المهمات والمعدات والعدادات الكهربائية ومنتجات حديثة على أعلى مستوى ولا تقل مطلقا عن نظيراتها العالمية .