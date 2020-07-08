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برلمان

تعافى قطاع السياحة .. برلمانية تتوقع انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:02 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
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حسن رضوان
قالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك توقعات بـانخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، وذلك سيكون بفضل تعافى قطاع السياحة وعودة الطيران.


وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن البنك المركزى خلال الفترة القليلة الماضية أكد أن الإحتياطى الدولاري ارتفع وذلك يساهم فى التصدى لأى أزمة تظهر خلال الفترة المقبلة، وتابعت النائبة حديثها:" القادم اجمل إن شاء الله".

وكان ذلك بعد أن سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى منخفضا جديدا اليوم /الثلاثاء/ أمام الجنيه المصري ليبلغ 97ر15 جنيه لدى بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية، وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة مع تزايد إيرادات الدولة من النقد الأجني، وإعلان البنك المركزي المصري عن إرتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 2ر2 مليار دولار مسجلا 2ر38 مليار دولار بنهاية مايو الماضي. 

وهبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس أكثر من 8 قروش دفعة واحدة ليصل إلى 97ر15 جنيه للشراء و07ر15 جنيه للبيع، وسجل في بنك القاهرة 99ر15 جنيه للشراء و09ر16 جنيه للبيع.

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