AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لراغبي الدراسة في الخارج.. إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن منحا جديدة بالصين واليابان

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:13 م
إدارة البعثات
إدارة البعثات
Advertisements
نهلة الشربيني

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح جديدة لراغبي الدراسة في الخارج دلوقتي اليابان والصين.

حيث افادت سفارة اليابان بالقاهره بأن الحكومة اليابانيه MEXT  تقدم منحًا للدراسه الجامعية فى اليابان لعام 2021 للطلبه المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية باليـــــابان.

ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للموقع الالكترونى

واخر موعد للتقدم هو 8 يوليو 2020 الساعه 11 ظهرًا علمًا بأنه يتم ارسال ملف المتقدم من خلال البريد الالكترونى فقط و الموضح بعد :

[email protected]

كما افادت سفارة اليابان بالقاهره بأن الحكومه اليابانيه MEXT  تقدم منحًا للدراسه الجامعية فى  الكليات المتخصصه فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2021 للطلبه المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية باليـــــابان .

ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للموقع الالكترونى 


واخر موعد للتقدم هو 8 يوليو 2020 الساعه 11 ظهرًا علمًا بأنه يتم ارسال ملف المتقدم من خلال البريد الالكترونى فقط و الموضح بعد :

[email protected]


وأشار إلى أنه علما بأن الادارة المركزية للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.


كما افاد المكتب الثقافى المصرى بالصين جامعة بكين تقدم منحًا للطلاب المصريين للدراسه بكلية الطب بالجامعة وكذلك الكليات الاخرى ويمكن للمتقدمين لهذه المنح التسجيل على المواقع الالكترونيه التاليه:ـ

http://www.isd.pku.edu.cn/HOME.htm

علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لراغبي الدراسة بالخارج.. 3 بعثات مهمة يمكن التقدم لها بمختلف التخصصات

آخر موعد 15 يونيو .. ننشر رابط التقدم لمنحة جامعة Central South بالصين

التقديم إلكترونيا .. التعليم العالى تعلن عن 6 منح جديدة للدراسة في إيطاليا

إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن عن منح تدريبية جديدة للدراسة في اليابان.. تفاصيل

التعليم العالي تعلن عن منح جديدة من الهند واليابان

منح للحصول على الدكتوراة من الهند.. اعرف التخصصات وطريقة التقديم

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تقول كلمتها في وضع الطاعون الدبلي.. تفاصيل

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

خدعة غريبة للتعرف على النساء.. رجل متهم بـ قطع أكثر من 1000 إطار سيارة

حمزة المثلوثي يحضر غداََ للقاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك

المقاولون العرب لصدى البلد: طاهر محمد أهلاوي لمدة 5 مواسم.. تفاصيل العقد

بعد تعاقد طاهر محمد طاهر مع الأهلي.. عماد النحاس يكشف عن عروض الزمالك للاعب.. فيديو

AdvertisementS

بعد شائعات عن وفاته.. نقابة الأطباء توضح موقف الدكتور المعالج للفنانه رجاء الجداوي

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 21718 وخروجهم من المستشفيات

بجانب كورونا والطاعون الدبلي .. الصين تسجل حالة إصابة بحمى الضنك

حذف السؤال.. أول تعليق من التعليم على امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

هالة السعيد: أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

أبرزها الكمامة ومنع الزيارات.. الصحة تقدم 8 نصائح لـ الوقاية من كورونا

الإثنين.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا بخصوص دواء مصرى لـ الفيروس

بعد ظهور الموت الأسود .. نصائح للوقاية من الطاعون الدبلي

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

عالم إيطالي: استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا أمر سيئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف

لن تتوقع.. أطعمة منزلية تعالج الأرق بطريقة فعالة