لراغبي الدراسة في الخارج.. إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن منحا جديدة بالصين واليابان

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح جديدة لراغبي الدراسة في الخارج دلوقتي اليابان والصين.

حيث افادت سفارة اليابان بالقاهره بأن الحكومة اليابانيه MEXT تقدم منحًا للدراسه الجامعية فى اليابان لعام 2021 للطلبه المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية باليـــــابان.



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واخر موعد للتقدم هو 8 يوليو 2020 الساعه 11 ظهرًا علمًا بأنه يتم ارسال ملف المتقدم من خلال البريد الالكترونى فقط و الموضح بعد :

[email protected]

كما افادت سفارة اليابان بالقاهره بأن الحكومه اليابانيه MEXT تقدم منحًا للدراسه الجامعية فى الكليات المتخصصه فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2021 للطلبه المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية باليـــــابان .

ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للموقع الالكترونى





واخر موعد للتقدم هو 8 يوليو 2020 الساعه 11 ظهرًا علمًا بأنه يتم ارسال ملف المتقدم من خلال البريد الالكترونى فقط و الموضح بعد :

[email protected]





وأشار إلى أنه علما بأن الادارة المركزية للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.





كما افاد المكتب الثقافى المصرى بالصين جامعة بكين تقدم منحًا للطلاب المصريين للدراسه بكلية الطب بالجامعة وكذلك الكليات الاخرى ويمكن للمتقدمين لهذه المنح التسجيل على المواقع الالكترونيه التاليه:ـ

http://www.isd.pku.edu.cn/HOME.htm

علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح

