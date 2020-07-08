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بين الناس

بنمشى فى الضلمة.. سكان ابنى بيتك بحدائق أكتوبر يستغيثون من عدم إضاءة أعمدة الإنارة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن  مصطفى محمد ، المقيم بالمنطقة الخامسة ابنى بيتك بحدائق اكتوبر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم إضاءة أعمدة الإنارة .

ويقول فى رسالته : نعانى من عدم إضاءة أعمدة الإنارة بالشارع وطالب توفير مواصلات عاملة  بالمنطقة والحرص على اضاءة الشارع .
 
وطالب القارئ بسرعة العمل على حل الشكوى وللتواصل مع القارئ .. 01017712861

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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