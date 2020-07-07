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سمير فرج: الجماعات الإرهابية انتشرت فى ليبيا بعد مقتل القذافي وأصبحت بؤرة لتجارة السلاح

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:17 م
سمير فرج
سمير فرج
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البهي عمرو
قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق, إن ليبيا ومصر دولتين متجاورتين وبينها خط حدودي 1200 كيلو متر، موضحًا أن هذا الخط الحدودي يعتبر الأطول بين أي دولتين.

وأضاف اللواء سمير فرج ، خلال حواره هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن عقيلة صالح هو رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب، والمشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى الليبي.

وأوضح أن ليبيا تعرضت لمشكلات كثيرة وانتشار للإرهابيين بعد معمر القذافي، مؤكدًا "  انتشار الجماعات الإرهابية والمتشددة فى ليبيا بعد مقتل القذافي وأصبحت بؤرة لتجارة السلاح".

ولفت ، إلى أن  داعش وقادتها أبرزهم الإرهابى هشام عشماوى خرجوا من ليبيا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية فى مصر، وأن منطقة شرق المتوسط ممتلئة بمنطقة آبار غاز لا تضم تركيا، وأن رجب طيب إردوغان من خلال اتفاقه مع فايز السراج يسعى إلى نهب ثروة ليبيا من الغاز بشرق المتوسط.

وأشار سمير فرج ، إلى أن النظام التركي يواصل انتهاكاته بالتنقيب عن الغاز فى المياه الإقليمية لقبرص وجزيرة كريت، و أردوغان يحاول السيطرة بميليشياته على سرت للاستيلاء على حقول وآبار الهلال النفطي فى ليبيا.

وأكد أن تصريحات الرئيس السيسي بأن أمن سرت خط أحمر هو الحفاظ على الأمن القومي المصري، و يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي قيامه بترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان مما ساهم فى زيادة الاستثمار فى التقيب عن الغاز.

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