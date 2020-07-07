برلماني: أنا ضد تحرير المحاضر والحبس في حالات الغش بالامتحانات.. فيديو

أكد اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، أنه ضد تحرير محضر للطلاب ومن ثم حبسهم لمجرد وجود موبايل بحوزتهم، رغم أنهم قد لا يستخدمونه في الغش أو حتى للذين يغشون بالفعل في الامتحانات .





وأضاف "طعيمة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، "لابد من أن تكون هناك إجراءات أخرى خلاف الحبس والغرامة".





ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك إجراءات إدارية تمنع دخول الطلاب بالهواتف الذكية.



