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برلماني: أنا ضد تحرير المحاضر والحبس في حالات الغش بالامتحانات.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، أنه ضد تحرير محضر للطلاب ومن ثم حبسهم لمجرد وجود موبايل بحوزتهم، رغم أنهم قد لا يستخدمونه في الغش أو حتى للذين يغشون بالفعل في الامتحانات.

وأضاف "طعيمة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، "لابد من أن تكون هناك إجراءات أخرى خلاف الحبس والغرامة".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك إجراءات إدارية تمنع دخول الطلاب بالهواتف الذكية.

وتابع "أنا لست ضد العقوبات ولكن لابد من وجود إجراءات مسبقة تحد من هذه الظاهرة".

وأوضح أن مصر دولة رائدة فى قطاع التعليم ولها تاريخ مشرف فى ذلك، مضيفا أن الغش فى الامتحانات ظاهرة دخيلة على المجتمع تجب معالجتها في المناقشة العلمية والأبحاث التى تعج بها الجامعات.

وتابع "الأبحاث فى الجامعات بالآلاف وتداس على الأقدام.. نطرح ظاهرة الغش على الجامعات ونبحث عن حل علمي لها".
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