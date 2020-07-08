منح جديدة للدراسة بجامعة كاميرينو بروما.. تفاصيل

اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث عن منه جديدة بروما بأن جامعة كاميرينو فتحت باب التقدم للتسجيل لمنح دراسية.





واوضحت الإدارة عبر موقعها الرسمي أنه قد افاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة كاميرينو فتحت باب التقدم للتسجيل لمنح دراسية للحصول على الدكتوراه للدوره السادسه والثلاثين بالتخصصات التى تقوم الجامعة بتدريسها على النحو المعلن عنه فى شروط التقدم على الرابط التالى





واشارت إلى أن اّخر موعد للتقدم : 27/7/2020، علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح









وكان قد افاد المكتب الثقافى المصرى بالصين جامعة بكين تقدم منحًا للطلاب المصريين للدراسه بكلية الطب بالجامعة وكذلك الكليات الاخرى ويمكن للمتقدمين لهذه المنح التسجيل على المواقع الالكترونيه التاليه:ـ



