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قيمة في أخلاقه.. أسامة هيكل ينعى اللواء محمد العصار بكلمات مؤثرة ..فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:17 م
اللواء محمد العصار
اللواء محمد العصار
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محمود محسن
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الفريق الراحل العصار كانت تربطه به صداقة قوية منذ أكثر من 12 سنة، مؤكدا أنه كان قيمة في أخلاقه ورقيه.

وأضاف أسامة هيكل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الفريق العصار كان مهندسا ومعه دكتوراه في الهندسة، وكان عقلية مرتبة، ولا يتحدث إلا إذا كان الحديث له هدف.

وتابع وزير الدولة للإعلام أنه في عام ٢٠١١ كانت سنة بداية الانفلات الأخلاقي والأمنى بمصر، وكانت هناك مشكلة كبيرة تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقوات لمسلحة يتحمل دور الدولة في حالة فوضى عارمة.

وأشار أسامة هيكل إلى أن اللواء محمد العصار كان يتحدث بأدلة مقنعة للرأي العام، وكان بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتزاملنا مرة أخرى في الوزارة الجديدة.

وقال وزير الدولة للإعلام "لقد تعافيت من كورونا أنا وأسرتي".

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