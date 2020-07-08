هيونداي تعلق إنتاجها للمرة الثالثة متأثرة بـ كورونا

أعلنت مجموعة هيونداي موتور الكورية لصناعة السيارت و التي تضم كيا موتورز و جينيسيس عن تمديد تعليق انتاج جميع مصانعها في كوريا بسبب تعطل الصادرات وسط تفشي فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 ، و قد يستمر التعليق حتى 30 يونيو القادم .

وأوضحت شركة هيونداي أنه تم تمديد تعليق مصنعها المحلي الرئيسي لمدة 3 أيام في وقت لاحق من هذا الشهر للسيطرة على المخزونات وسط تفشي فيروس كورونا المستجد .

وستبدأ هيونداي بإيقاف خطوط التجميع في مصنعها رقم 3 في مدينة أولسان، على بعد 410 كيلومترات جنوب شرق سيول، خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو.

وكان التعليق الاول من 27 أبريل حتى 5 يونيو وقالت أنها مددت تعليق مصنعها المحلي بسبب إغلاق الأسواق الرئيسية ، وقال متحدث باسم الشركة إن كيا ستستمر في تعليق عمل المصنع رقم 2 في غوانغجو ، على بعد 330 كيلومترًا جنوب غرب سيول.

أما التعليق الثاني في منتصف يونيو الماضي عندما علقت مجموعة هيونداي للسيارات خطوط الإنتاج لطرازات متعددة الاستخدامات باليسيد وشقيقتها في المجموعة جينيسيس GV80 بسبب تعطل توريد قطع الغيار .