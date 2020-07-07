تراجع جديد للدولار واليورو اليوم.. والجنيه الإسترليني يرتفع

سجل الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020، ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، بحسب أحدث التقارير الصادرة عالميا.

تداول الباوند على ارتفاع مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية بنسبة 0.60 % مقابل الدولار ليصل إلى 1.2567 دولار، فيما سجل مكاسب بنسبة 0.71 مقابل العملة الأوروبية ليتداول عند 1.1127 يورو.

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فيما قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الإدارة المرنة للمرحلة كانت جيدة فيما يتعلق بحصيلة النقد الأجنبي، مضيفا في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، قائلا: "انخفاض الطلب على العملة والغلق العام الذي شهده الاقتصاد العالمي كان له أثر سلبي على الدولار".









وتابع: "بعد الفتح التدريجي للكثير من الأنشطة الاقتصادية وعودة حركة الطيران تشير إلى اقتراب حل الأزمة، وأنه من المفترض ان يقل الطلب على الدولار في الفترة الحالية لأن حجم الإقبال على الدولار من أجل الاستيراد للسلع والخدمات انخفض".









ولفت نافع:" توطين المنتج المحلي في مصر له أثر على انخفاض الطلب على الدولار، ونتوقع ان نشهد انخفاضا في سعر الدولار في الفترة المقبلة".