AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طور المصانع.. سمير فرج عن دور الفريق العصار في الإنتاج الحربي.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:15 م
الفريق الراحل محمد
الفريق الراحل محمد العصار
Advertisements
البهي عمرو
قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن الفريق الراحل محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، من أنجب الشخصيات التى انجبتها القوات المسلحة، موضحًا انه اشترك أيام حرب الاستنزاف، وبعد ذلك فى حرب أكتوبر .

وأضاف اللواء سمير فرج ، خلال حواره هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن أول ظهور للفريق الراحل كان رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة.

وأشار سمير فرج ، إلى أن هيئة التسليح هى المسئولة عن شراء كل شئ تحتاجه القوات المسلحة، حتى قطع الغيار، مؤكدًا ان هذه الهيئة مهمة جدًا، وبعد ذلك تم تعيين العصار مساعد الوزير لشئون التسليح.

وأوضح سمير فرج ، أن العصار ظل لمدة 7 سنوات مساعد الوزير، وكان له شبكة علاقات مع الأمريكان، موضحًا أنه ظلت علاقته قويه مع صناع القرار فى أمريكا رغم ثورة 25 يناير، وتولى مهام التفاوض مع الأمريكيين و الشباب المتظاهرين و القوي السياسية.

ولفت ، إلى أن العصار بعد تولى وزارة الإنتاج الحربي قام بأشياء كثيرة وتم تطوير المصانع الحربية، ومعرض الأسلحة الذى تم فى الفترة الأخيرة، وفى الفترة المقبلة سنقوم بتصنيع الاتوبيس و السيارة بفضل الراحل محمد العصار.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد منحه رتبة فريق فخري.. تعرف على السيرة الذاتية لـ محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

داعيا الله أن يتغمده برحمته..الأزهر ينعى الفريق محمد العصار

الأكاديمية العربية ناعية الفريق العصار: رجل دولة من طراز خاص

جامعة بنها عن رحيل الفريق محمد العصار: مصر فقدت أحد رموزها الوطنية

وزير التعليم: العصار كان إنسانا رقيق المشاعر .. عميق الحكمة .. شديد التواضع

ترشيحاتنا

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي يروي تفاصيل حواره معها قبل الوفاة.. فيديو

هالة السعيد: أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

"كارير" مخترع التكييف.. تزوج ثلاث مرات ولم يحصل له وريث

فرت بحياتها.. دب يهاجم سيدة بعد ارتكابها تصرف أحمق

المقاولون العرب لصدى البلد: طاهر محمد أهلاوي لمدة 5 مواسم.. تفاصيل العقد

AdvertisementS

بعد شائعات عن وفاته.. نقابة الأطباء توضح موقف الدكتور المعالج للفنانه رجاء الجداوي

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 21718 وخروجهم من المستشفيات

بجانب كورونا والطاعون الدبلي .. الصين تسجل حالة إصابة بحمى الضنك

حذف السؤال.. أول تعليق من التعليم على امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

هالة السعيد: أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

أبرزها الكمامة ومنع الزيارات.. الصحة تقدم 8 نصائح لـ الوقاية من كورونا

الإثنين.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا بخصوص دواء مصرى لـ الفيروس

بعد ظهور الموت الأسود .. نصائح للوقاية من الطاعون الدبلي

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

عالم إيطالي: استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا أمر سيئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف

لن تتوقع.. أطعمة منزلية تعالج الأرق بطريقة فعالة