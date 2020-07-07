طور المصانع.. سمير فرج عن دور الفريق العصار في الإنتاج الحربي.. فيديو

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن الفريق الراحل محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، من أنجب الشخصيات التى انجبتها القوات المسلحة، موضحًا انه اشترك أيام حرب الاستنزاف، وبعد ذلك فى حرب أكتوبر .





وأضاف اللواء سمير فرج ، خلال حواره هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن أول ظهور للفريق الراحل كان رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة





وأشار سمير فرج ، إلى أن هيئة التسليح هى المسئولة عن شراء كل شئ تحتاجه القوات المسلحة، حتى قطع الغيار، مؤكدًا ان هذه الهيئة مهمة جدًا، وبعد ذلك تم تعيين العصار مساعد الوزير لشئون التسليح.





وأوضح سمير فرج ، أن العصار ظل لمدة 7 سنوات مساعد الوزير، وكان له شبكة علاقات مع الأمريكان، موضحًا أنه ظلت علاقته قويه مع صناع القرار فى أمريكا رغم ثورة 25 يناير، وتولى مهام التفاوض مع الأمريكيين و الشباب المتظاهرين و القوي السياسية.





ولفت ، إلى أن العصار بعد تولى وزارة الإنتاج الحربي قام بأشياء كثيرة وتم تطوير المصانع الحربية، ومعرض الأسلحة الذى تم فى الفترة الأخيرة، وفى الفترة المقبلة سنقوم بتصنيع الاتوبيس و السيارة بفضل الراحل محمد العصار.











