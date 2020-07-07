مصرع سائق وإصابة ٣ آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي المنيا

لقي سائق مصرعة وأصيب 3 أشخاص آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا
تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا أخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بوقوع حادث تصادم أمام مركز ملوي
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علي الفور انتقل اللواء رأفت الحلواني مساعد مدير الأمن لمنطقة جنوب والعميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية لفحص البلاغ حيث تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي مع أخري نصف نقل مما أسفر عنة مصرع قائد السيارة الملاكي ويدعي أنور محمد 49 سنة وأصيب 3 آخرين من مستقلي السيارة النقل وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق