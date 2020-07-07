مصرع سائق وإصابة ٣ آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي المنيا

لقي سائق مصرعة وأصيب 3 أشخاص آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا





تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا أخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بو قوع حادث تصادم أمام مركز ملوي





اقرأ المزيد:



