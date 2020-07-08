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أخبار البلد

على مهرجان هلا والله.. أطباء وممرضون يرقصون لمؤازرة سيدة عجوز بمستشفى العزل.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:49 ص
كورونا
كورونا
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مصطفى كرم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، يقوم خلاله عدد من الأطباء والممرضين بتشغيل مهرجان "هلا والله"، لمريض، داخل العزل بالمستشفى، والرقص عليها.

وظهرت بالفيديو سيدة عجوز مصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث بادر الطاقم الطبي بالترفيه عنها ، والتي من جانبها قامت بالرقص معهم، وأطلقت الزغاريد؛ لرفع روحها المعنوية في مواجهة الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 480 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع الإجمالي إلى 21718 حالة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

كان معكم نادر سيف الدين من داخل احدى غرف العزل

تم النشر بواسطة ‏أحمد فايز‏ في الثلاثاء، ٧ يوليو ٢٠٢٠

كان معكم نادر سيف الدين من داخل احدى غرف العزل

تم النشر بواسطة ‏أحمد فايز‏ في الثلاثاء، ٧ يوليو ٢٠٢٠

كان معكم نادر سيف الدين من داخل احدى غرف العزل

تم النشر بواسطة ‏أحمد فايز‏ في الثلاثاء، ٧ يوليو ٢٠٢٠
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