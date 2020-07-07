رفعت فياض: الغش فى الامتحانات كارثة يجب القضاء عليها.. فيديو

أكد رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أن الغش ظاهرة خطيرة يجب القضاء عليها، ودخول الطلاب بالهواتف إلى اللجان يمكن أن يكون مصدر فى تسريب المادة على مستوى الجمهورية خلال 5 دقائق.





وأضاف "فياض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، ، عبر القناة الأولى المصرية، أن خطر ظاهرة الغش على المجتمع، كارثة كونها تخرج طلاب غير مؤهلين فى مجالاتهم، فضلًا عن أنهم يأخذون حق غيرهم.



وتابع :"اللى بدأ حياته غشاش لا يمكن أن تنتظر منه خيرًا فسيكون غشاش فى كل شئ".



وقال " مدير تحرير أخبار اليوم" إن وزارة التربية والتعليم منعت دخول الطلاب إلى الامتحانات وبحوزتهم جهاز محمول، وعليه فأن توقيع عقوبة على الطالب الذى يخالف ذلك أمر ضرورى، للقضاء على ظاهرة الغش.



ورد مدير تحرير أخبار اليوم، على المعترضين على توقيع عقوبة على الطلاب الذين يحملون الهواتف، بحجة أن الأصل فى حمله الإباحة، قائلًا:"السكينة التى نستخدمها فى المطبخ الأصل فيها الإباحة ولكن أن أخذتها وقتلت شخص بها تحولت إلى أداء جريمة، وعليه اللى خايف من العقوبة ميدخلش بالموبايل خاصة وأن وزارة التربية والتعليم تمنع الطلاب من الدخول إلى اللجان بالمحمول منذ عامين".