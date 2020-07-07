الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 مع استمرار الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1796.09 دولار للأوقية.









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ويعد الارتفاع هو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2011 وبفارق دولارات عن المستوى النفسي 1800 دولار.