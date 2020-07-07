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اقتصاد

الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 مع استمرار الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:31 م
الذهب
الذهب
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رويترز
قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات يوم الثلاثاء لتصبح على مرمى حجر من المستوى المهم 1800 دولار للأوقية (الأونصة).


وعززت قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في مزيد من إجراءات التيسير النقدي والطلب على المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة.


وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1796.09 دولار للأوقية.


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ويعد الارتفاع هو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2011 وبفارق دولارات عن المستوى النفسي 1800 دولار.

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