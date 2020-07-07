الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 مع استمرار الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات يوم الثلاثاء لتصبح على مرمى حجر من المستوى المهم 1800 دولار للأوقية (الأونصة).
وعززت قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في مزيد من إجراءات التيسير النقدي والطلب على المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة.
وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1796.09 دولار للأوقية.
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ويعد الارتفاع هو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2011 وبفارق دولارات عن المستوى النفسي 1800 دولار.