الفريق أسامة ربيع: الفريق العصار كان مقاتلا شرسا وكان منضبطا ودقيقا في عمله ..فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الفريق العصار كان رجلا عظيما وشخصية محبة ومنضبطة في عمله ودقيق مؤكدا أنه كان مقاتلا شرسا ضد الأعداء.





وأضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الفريق العصار أدى دوره في العمل بكل تفانٍ، كما أنه أدى عمله بكل جدية وقوة.





، أن الفريق العصار صفاته الإنسانية كثيرة جدا، فإنه قائد عظيم، وقمت بزيارته في المستشفى منذ 4 أيام قبل وفاته . وأوضح أسامة ربيع بزيارتهالمستشفىوفاته





وتابع أن الفريق العصار أثناء زيارتي له نظر إليّ وكانت نظراته تقول شيئا ولم أشعر به إلا أمس وهو أنه أ دى واجبه وأدي ديون الوطن من عليه، وأدي الرسالة علي أكمل وجه.





واستكمل أن الفريق العصار كان يعمل على ملفات مهمة داخل القوات المسلحة، كما أنه أ دى دورا ومجهودا كبيرا في فترة عصيبة من تاريخ الوطن.



