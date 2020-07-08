هرب من الموت في تفجير مانهاتن.. ليلقى حتفه في فلوريدا بـ فيروس كورونا

في يوم 11 سبتمبر عام 2001 كان المواطن الأمريكي ستيفن كوبر يسير نحو عمله المعتاد بجانب برجي التجارة العالمي، حين سمع صوت اصطدام قوي، شعر للوهلة الأولى أنه هزة أرضية تسقط برجي التجارة، وعندما رفع رأسه لأعلى ليستعلم الأمر فوجئ بتصاعد الأدخنة من حوله ليبدأ في الركض بعيدا خوفا من الموت الذي ظن أنه على بُعد خطوة منه.





منذ ما يقرب من 19 عامًا، التقطت عدسات الكاميرات صورة المواطن ستيفن كوبر وهو يهرب بعيدا عن تفجيرات مانهاتن التي ضربت برجي التجارة العالمي، ومنذ ذلك الوقت كان يروي "ستيفن" القصة لكل من يلتقيه ويشعر بفخر شديد عن تلك التجربة التي مر بها في مرحلة شبابه وغاب عن الأضواء لفترة طويلة ليعود مرة آخرى عبر بوابة "فيروس كورونا" الذي توفي جراء الإصابة به خلال الأيام القليلة الماضية في ولاية فلوريدا عن عمر يناهز الـ 78 عاما.





تقول زوجته: "كان شديد الفخر وكثير الحديث عن تلك الواقعة ، كان فخورا بتلك الصور التي التقطت له ويحتفظ بها في محفظته ويظهرها للناس الذين يقابلهم دومًا".





فيما قالت سوزان بلونكيت عن وفاة ستيفن "كان شخصًا اجتماعي رجل اجتماعي ويعمل على مساعدة الآخرين، بعد أن التقطت له تلك الصورة استمرت بيننا علاقة على مدار سنوات وكنت سعيدة لفرحته بتلك الصورة".





يُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى نحو 3 ملايين مصاب، ونحو 133 ألف حالة وفاة منذ انتشار جائحة كورونا وتحول مدينة نيويورك إلى مصدر للوباء.