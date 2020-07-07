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رياضة

في أول ظهور له بعد شفاء نجلته من كورونا .. خالد الغندور يهاجم عمرو الجنايني

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:36 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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حسام الحارتي
أكد الإعلامي خالد الغندور أن عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق اتخذ قرارات في صالح النادي الأهلي أثناء توليه رئاسة الاتحاد المصري.

وأضاف خالد الغندور خلال لقائه بفضائية " الزمالك"، إن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة زملكاوي، واتخذ قرارات ليست في صالح الزمالك.

وتابع:" كل البطولات العالمية وأولمبياد طوكيو تأجلت بسبب فيروس كورونا والدوري المصري شكل مختلف".

واوصل:" الأندية ستضطر إلى لعب 60 أسبوعا حال عودة الدوري وتلاحم المواسم وكأس مصر وكافة البطولات".

وعاد الإعلامي خالد الغندور إلى ممارسة عمله من جديد وتقديم برنامجه المذاع عبر فضائية" الزمالك"، بعد تعرض نجلته للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

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