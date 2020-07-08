سؤال عن هرم خوفو بامتحان القبول بالجامعات الصينية يتصدر التريند في بكين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من امتحان القبول بالجامعات في الصين، والذي شهد سؤال عن الهرم الأكبر خوفو، في مادة الرياضيات، وقال هاني كامل صحفي مصري مقيم بالصين، أن هذا الامتحان يؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات ويحظى بأهمية خاصة لدى الصينيين.
اقرأ ايضا:
وأضاف أن الحديث عن الامتحان يتصدر الأكثر تداول على مواقع التواصل الصينية، ويشارك في هذه الامتحانات ١١ مليون طالب على مستوى الصين هذا العام.
وجاء نص السؤال هرم خوفو بمصر هو احد العجائب المعمارية القديمة، ويتخذ شكلا هرميا ذا قاعدة مربعة، ومساحة طول ضلعه مربع ارتفاع الهرم تساوي مساحة مثلث من جوانب الهرم، فما هي النسبة بين طول الخط الخارج من رأس المثلث الجانبي إلي قاعدته، وبين طول ضلع القاعدة المربعة للهرم ؟.
واختتم كام تصريحاته ل"صدى البلد" أن الحديث عن مصر في الامتحان، يعكس نظرة الصين لمصر وعظمة والانبهار بالحضارة المصرية القديمة، كما أنه يعد دعايا مجانية لمعالم مصر القديمة والسياحة المصرية، في السوق الصيني الذي يعد من أكبر الأسواق في العالم.