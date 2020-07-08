سباق تنافسي بين لامبورجيني أفنتادور SVJ وشقيقتها SV.. فيديو

نشرت احدى صفحات السيارات الشهيرة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مقع فيديو جديد لمنافسة شرسة بين لامبورجيني أفنتادور SVJ وsv .

وظهر خلال مقطع الفيديو سباقين لاختبار قدرات كلا من السيارتين اللامبورجيني ، ففى السباق الأول انطلقت كلتا السيارتين بسرعة متطابقة إلى حد كبير وظل السباق محتدمًا حتى النهاية، والتي حسمتها أفينتادور SV لصالحها بفارق بسيط للغاية.

أما في السباق الثاني، استطاعت أفينتادور SVJ أن تنطلق بشكل أسرع لتترك فجوة كبيرة بينها وبين منافستها وتحقق نصرًا سهلًا ، وأظهرت SVJ بالفعل تفوقها على SV في سباقات التسارع.

كما تحمل أفينتادور SVJ الرقم القياسي لأسرع سيارة إنتاجية على حلبة نوربورجرينج بزمن يبلغ 6:44.97، في حين تحقق أفينتادور SV زمنًا يبلغ 6:59.73.

وتستمد كلتا السيارتين قوتها من محرك V12 سعة 6.5 لتر بتنفس طبيعي، إلا أنه يولد في SV قوة 740 حصان وعزم دوران يبلغ 690 نيوتن.متر، وفي SVJ يولد 759 حصان و720 نيوتن.متر من عزم الدوران.