نائب محافظ الشرقية : لا تصالح مع أصحاب الأبراج المبنية على أراضي الدولة.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية ، إنه فى أعقاب ثورة 2011 بدأت عملية التعدي علي الاراضي في منطقة الغشام ما ادى الى تزايد عدد الأبراج المخالفة .
وأضاف عبد المعطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان هناك لجنة تشكلت في شهر سبتمبر 2018 لرصد المخالفات المتواجدة في منطقة الغشام .
وأوضح أحمد عبد المعطي ، أن جميع هذه الأبراج يتراوح ارتفاعها من 12 إلى 14 دورا، مؤكدا ان هناك لجنة تم تشكيلها لمعاينة 439 برجا مخالفا .
وتابع أن هناك بعضا من هذه الابراج تم إدراجها ضمن الموجة الـ16 من الإزالات ويتم دراسة وضع كل برج علي حدة من قبل اللجنة المشكلة.
واستكمل : القانون سيتم تطبيقه علي المخالفين بقوة وهذا بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المحافظين مؤكدا ان جميع الأبراج التي تم بناؤها علي أراضي منفعة الدولة لن يتم التصالح مع أصحابها.