نائب محافظ الشرقية : لا تصالح مع أصحاب الأبراج المبنية على أراضي الدولة.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية ، إنه فى أعقاب ثورة 2011 بدأت عملية التعدي علي الاراضي في منطقة الغشام ما ادى الى تزايد عدد الأبراج المخالفة .









وأضاف عبد المعطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان هناك لجنة تشكلت في شهر سبتمبر 2018 لرصد المخالفات المتواجدة في منطقة الغشام .









، أن جميع هذه الأبراج يتراوح ارتفاعها من 12 إلى 14 دورا، مؤكدا ان هناك لجنة تم تشكيلها لمعاينة 439 برجا مخالفا . وأوضح أحمد عبد المعطي الأبراجإلى439









وتابع أن هناك بعضا من هذه الابراج تم إدراجها ضمن الموجة الـ16 من الإزالات ويتم دراسة وضع كل برج علي حدة من قبل اللجنة المشكلة.







