حماية المستهلك: تلقينا 60 ألف شكوى في 6 شهور وتم حل 44 ألفا.. فيديو

قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن الجهاز تلقى على مدار الـ6 شهور الماضية حوالي 60 ألف شكوى.









وأضاف أحمد سمير في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تم حل حوالي 44 ألف شكوى بنسبة 76 % ونسبة حل المشاكل في الجهاز تصل لـ 90 % في معدلاتها الطبيعية".





وتابع أحمد سمير: "جهاز حماية المستهلك يعمل على محاور رئيسية لحماية المستهلك والمنافسة".





وأكمل أحمد سمير: " نعمل على التوعية بحقوق المستهلك، وهناك التزامات على المورد والتاجر أن يكون على دراية بها".





ولفت أحمد سمير إلى أن جهاز حماية المستهلك يعمل على صد المخالفين وإعطاء المواطنين حقوقهم المسلوبة.



