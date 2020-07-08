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رياضة

سنعتمد عليه بشكل كبير في الدوري.. علاء عبد الغني: طاهر محمد لاعب أندية قمة.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:04 ص
طاهر محمد
طاهر محمد
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محمد رشاد
أكد علاء عبد الغني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الجهاز الفني لفريقه سيعتمد على طاهر محمد طاهر بشكل كبير خلال المباريات المتبقية من دوري WE المصري.

ونفى عبد الغني في تصريحات عبر قناة صدى البلد، ما يتردد حول إمكانية استبعاد طاهر من مباريات المقاولون المقبلة أو عدم الاعتماد عليه، في ظل تأكد انتقاله إلى الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وقال عبد الغني: "يهمنا مصلحة النادي والفريق والجهاز الفني، طاهر لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا وبالتالي سنعتمد عليه بشكل كبير جدًا خلال المباريات المقبلة".

وأكمل: "انتقاله للأهلي يجعله يلعب معنا بدون أي ضغوط، لقد حقق ما يريد وسيتواجد في الملعب مرتاح البال، ولذلك سنعتمد عليه للاستفادة منه".

واختتم: "طاهر لاعب أهلي وزمالك، شخصيته وطباعه تجعله كذلك، ليس باللاعب الذي يخاف أو يخشى جماهير، لديه الثقة التي تجعله ينجح وسيكون من أفضل لاعبي مصر".

الجدير بالذكر أن الأهلي أعلن اتفاقه مع المقاولون العرب لضم طاهر محمد طاهر بداية من الموسم المقبل.
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