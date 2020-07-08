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توك شو

ناجي شهود: الفريق العصار كان لديه قدر كبير من التفاهم.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:56 ص
ناجي شهود
ناجي شهود
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إبراهيم القادري
قال اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إن الفريق العصار عندما عمل في القوات المسلحة؛ عمل في الدفاع الجوي، وهذا السلاح يعمل بانضباط شديد، وهو ما انطبق عليه.

وأضاف ناجي شهود خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن والد ووالدة الفريق العصار قاما بتربيته على الاحترام والهدوء بشكل غير طبيعي، لافتا إلى أنه كانت لديه قدرة كبيرة على التفاهم .

وأوضح ناجي شهود، أن الفريق العصار كان مسئولا عن هيئة التسليح في القوات المسلحة وهي المنوطة بتدبير احتياجات القوات المسلحة .

واستطرد: خلال عملي مع الفريق العصار؛ كان يتفهم احتياجاتي ومخاوفي، وكان يعرف ماذا أريد.
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