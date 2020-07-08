التحريض على حرب أهلية وتدخل في شئون لبنان.. اتهامات خطيرة من نصر الله للسفيرة الأمريكية

شنَّ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هجومًا على السفيرة الأمريكية لدى لبنان دورثى شيا، كما أثنى في الوقت ذاته على قرار القاضي اللبناني بمنعها من الظهور إعلاميًا.





وقال "نصر الله" في كلمة مساء الثلاثاء "أتمنى على السفيرة الأمريكية ألا تنظّر علينا بالسيادة وحقوق الإنسان لأنها تمثل دولة قتلت الملايين".





وأكد الأمين العام لحزب الله تصرفات السفيرة الأمريكية نضعها برسم الشعب اللبناني والقوى السياسية بما فيها تلك التي تقول إنها سيادية، مؤكدًا أن أخطر ما تفعله السفيرة هو: "التحريض بين اللبنانيين والدفع نحو حرب أهلية".





وأوضح نصر الله أن السفيرة الأمريكية لدى لبنان تتدخل في التعيينات الرسمية في المناصب المرتبطة بالبنك المركزي، واصفا الأمر بـ"عمل استعماري".





وتابع: "رأينا في الأشهر الماضية، منذ أن وصلت السفيرة الجديدة إلى لبنان... أنها تتعاطى مع لبنان وكأنها حاكمه العسكري أو المندوب السامي فيه".





ووجّه نصر الله حديثه للسفيرة قائلاً: "كل من قتل في حرب تموز في رقبة دولتك المجرمة القاتلة الداعمة لإسرائيل".





وشدّد أمين حزب الله على أن "سياسة الإدارة الأمريكية ستقوي حلفاء حزب الله وتدفع لبنان إلى أن يكون ضمن هذا المحور".





كما عبّر "نصر الله" عن اعتزازه وافتخاره بالقاضي محمد مازح الذي أصدر قرار منعها من التصريح للإعلام، وكل قاض شريف وشجاع يقف في هذا الزمن الصعب أمام السياسة الأمريكية.





فيما ردّ القاضي "مازح" في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "قلدتني اليوم أرفع وسام.. أيها الحبيب سماحة الأمين العام…يا لشرف عظيم نلته من بين الأنام حلم جاء تأويله رأيته في اليقظة وفي المنام.. قبلاتي لعمامتكم الطاهرة مكللة بألف سلام".



