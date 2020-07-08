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عمرها 107 سنوات.. تفاصيل تعافي أكبر معمرة من فيروس كورونا في المنيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أعربت الحاجة نبوية أكبر معمرة قهرت فيروس كورونا، عن سعادتها بالخروج من مستشفى مطاي المركزي في المنيا، متوجهة برسالة للمواطنين: «ربنا يسترها على الناس وصحتهم».

وقال عبد الله هيف، حفيد أكبر معمرة متعافية من كورونا بمحافظة المنيا، إنهم علموا بإصابة جدته الحاجة نبوية؛ محمد بعد تعرضها لنزلة برد، مشيرًا إلى أنهم توجهوا للطبيب، والذي شخّص إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن جدته قضت 14 يومًا في المستشفى قبل تعافيها بشكل تام، متوجهًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومستشفى مطاي المركزي والعاملين فيه.

وقال الدكتور أشرف عوض، مدير مستشفى مطاي المركزي للعزل، أن المستشفى استقبل الحاجة نبوية في الـ25 من يونيو الماضي، قائلًا إن الحالة لم تكن جيدة على الإطلاق.

ولفت إلى أن الحالة كانت حرجة، فضلًا عن نقص تركيز الأكسجين في الدم، مؤكدًا أن المستشفى حرص على التنسيق من أجل إقامتها فيه لفترة مؤقتة، للحفاظ على حالتها مستقرة.

وأوضح : «عملنا للحفاظ على حالتها مستقرة، ومن حسن حظنا أننا تعاملنا مع حالة مشابهة جاءت إلى المستشفى قبل ذلك»، مضيفًا أن الحاجة نبوية تلقت العلاج بالأكسجين بعد اليوم الخامس من عزلها.

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