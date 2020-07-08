النقد الدولي: الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر في موقف قوي لمواجهة كورونا.. ونتوقع زيادة معدل النمو فيها مستقبلاً بنسبة إضافية 2%

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أوما راماكريشنان:

الإصلاح الاقتصادي مكّن مصر من اتخاذ إجراءات تخفيف آثار كورونا السلبية

مصر أظهرت قدرتها على الوصول للأسواق العالمية وتطبيق سياسات تقليل الدين

الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر في موقف قوي لمواجهة كورونا

نتوقع زيادة معدل النمو فى مصر خلال الفترة القادمة بنسبة إضافية 2%





قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أوما راماكريشنان، إن فيروس كورونا وباء عالمي ضرب العالم كله وخلف الكثير من الآثار الاقتصادية السلبية على الاقتصاد العالمي .





وأضافت أوما راماكريشنان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن مصر واجهت الأزمة من موقع قوة .





وتابعت:" في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 أجرت مصر عملية الإصلاح الاقتصادي وتمكنت من احداث اصلاحات اقتصادية كبيرة".





وأكملت:" خطة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية مكنت الدولة من اتخاذ إجراءات شاملة للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا" مضيفة:" مصر قادرة على التغلب على أزمة فيروس كورونا والحفاظ على ما حققته مصر من إنجازات في عملية الإصلاح الاقتصادي".





وقالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إن صندوق النقد الدولي يدعم مصر لمواجهة آثار كورونا على القطاعات المتضررة من أجل إستعادة عافيتها، مؤكدة أن الإقتصاد المصري قادر على إحداث طفرة في النمو خلال السنوات المقبلة.





وأضافت أوما راماكريشنان، أن مصر أظهرت عملية إصلاح وسياسات ساهمت فى تقليل الدين العام، لافتة إلى أن جائحة كورونا أثرت على كل الدول وبعد انتهائها ربما يمكن السيطرة على الدين العام.

وأوضحت أن مصر أظهرت قدرتها على الوصول للأسواق العالمية ونتوقع بدء تعافي الاقتصاد العالمي وصندوق النقد سيحدث البيانات خلال شهر أكتوبر .





وشددت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن عودة موجات فيروس كورونا قد تؤدي لتراجع الاقتصاد في بعض الدول.





وأكدت، إن وباء كورونا نتجت عنه العديد من الآثار السلبية على عدد من دول العالم، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الإقتصادي فى مصر كانت له آثار إيجابية لمواجهة كورونا.





وأضافت أوما راماكريشنان، أن مصر قادرة على مواجهة آثار جائحة كورونا والحفاظ على معدلات النمو، وتابعت "أننا نتوقع زيادة نسبة النمو فى مصر خلال الفترة القادمة بنسبة إضافية 2%، وهناك فارق بين ظروف حصول مصر على القرض فى 2016 وما يحدث حاليا".





وأوضحت أن الحكومة اتخذت إجراءات واسعة للإصلاح الاقتصادية ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.





ولفتت إلى أنه "قبل أزمة كورونا كان هناك نمو واسع فى الاقتصاد، والإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر فى موقف قوة لمواجهة كورونا".



