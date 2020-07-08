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العاصمة الإدارية تساعدنا.. التنسيق الحضاري: نعمل على استرداد القاهرة التاريخية.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:22 ص
المهندس محمد أبوسعدة،
المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى
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محمود محسن
أكد المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى أن مشروع العاصمة الإدارية المقرر أن تنتقل إليه الوزارات والمصالح الحكومية، فرصة جيدة لاسترداد القاهرة التاريخية بمناطقها.

وأضاف أبو سعدة خلال حواره لبرنامج أهل مصر عبر فضائية سكاي نيوز عربية أن الجهاز قطع خطوات كبيرة للحفاظ على ذاكرة المدينة من تطوير المبانى والشوارع في القاهرة الخديوية.

وتابع رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى أن أى مدينة تمر عليها حقب تاريخية مختلفة تلقى بظلالها على نسقها المعمارى، فمثلا العصر الإسلامى يظهر بوضوح في القاهرة الفاطمية مثل شارع المعز ومنطقة الأزهر.

وأشار المهندس محمد أبو سعدة إلى أن الأسس والمعايير التى يطبقها الجهاز على الطرز المعمارية ذات الطابع المتميز تختلف عن اشتراطات قانون البناء الموحد.

وقال: يعمل الجهاز على الحفاظ على تلك المبانى المتميزة معماريا لأنها تمثل قيمة فنية أو حقبة تاريخية.
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