زوجة الشهيد الشبراوي: لسة عندنا إحساس إنه هيدخل علينا في أي وقت.. فيديو

قالت ندى حسن زوجة الشهيد الرائد أحمد الشبراوي، إن يوم أمس، كان الذكرى الثالثة لارتقاء البطل، وهذا اليوم صعب علينا، وذلك لأننا نتذكر الشهيد الشبراوي، ويمر شريط الذكريات أمامنا من جديد، مؤكدة "أشعر بوجوده دائما".
وأضافت ندى حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي ، "أحمد كانت شخصيته جميلة جدا، وكان لها حضور، وليس من السهل نسيانه".
وأوضحت ندى حسن ، بالأمس كنا نتذكر الذكرى الخاصة به انا واسرتي وأسرته، وقمنا بختمة "القرآن" على روحه، مشيرة إلى أن لديهم شعورا بأنه سيدخل عليهم في أي وقت .
واستطردت: ابنه الآن لديه 4 سنوات وكان مرتبطا به جدا، وكانت هناك صعوبة عند فقدانه لوالده، ولكنه كلما كبر في السن؛ يتقبل الموضوع أكثر.
ومن جهته، قال نجل الشهيد الشبراوي: "كنا بنخرج مع بعض، وكنا بنلعب كورة مع بعض".