زوجة الشهيد الشبراوي: لسة عندنا إحساس إنه هيدخل علينا في أي وقت.. فيديو

، مؤكدة "أشعر بوجوده دائما". قالت ندى حسن زوجة الشهيد الرائد أحمد الشبراوي، إن يوم أمس، كان الذكرى الثالثة لارتقاء البطل، وهذا اليوم صعب علينا، وذلك لأننا نتذكر الشهيد الشبراوي، ويمر شريط الذكريات أمامنا من جديد





وأضافت ندى حسن ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي ، "أحمد كانت شخصيته جميلة جدا ، و كان لها حضور، وليس من السهل نسيانه ".





، بالأمس كنا نتذكر الذكرى الخاصة به انا واسرتي وأسرته، وقمنا بختمة " القرآن " على روحه، مشيرة إلى أن لديهم شعورا بأنه سيدخل عليهم في أي وقت . وأوضحت ندى حسن وأسرته،بختمةالقرآنأي





واستطردت: ابنه الآن لديه 4 سنوات وكان مرتبطا به جدا، وكانت هناك صعوبة عند فقدانه لو الده، ولكنه كلما كبر في السن؛ يتقبل الموضوع أكثر.



