AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زوجة الشهيد الشبراوي: لسة عندنا إحساس إنه هيدخل علينا في أي وقت.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:24 ص
الشهيد أحمد الشبراوي
الشهيد أحمد الشبراوي
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت ندى حسن زوجة الشهيد الرائد أحمد الشبراوي، إن يوم أمس، كان الذكرى الثالثة لارتقاء البطل، وهذا اليوم صعب علينا، وذلك لأننا نتذكر الشهيد الشبراوي، ويمر شريط الذكريات أمامنا من جديد، مؤكدة "أشعر بوجوده دائما".

وأضافت ندى حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي ، "أحمد كانت شخصيته جميلة جدا، وكان لها حضور، وليس من السهل نسيانه".

وأوضحت ندى حسن ، بالأمس كنا نتذكر الذكرى الخاصة به انا واسرتي وأسرته، وقمنا بختمة "القرآن" على روحه، مشيرة إلى أن لديهم شعورا بأنه سيدخل عليهم في أي وقت .

واستطردت: ابنه الآن لديه 4 سنوات وكان مرتبطا به جدا، وكانت هناك صعوبة عند فقدانه لوالده، ولكنه كلما كبر في السن؛ يتقبل الموضوع أكثر.

ومن جهته، قال نجل الشهيد الشبراوي: "كنا بنخرج مع بعض، وكنا بنلعب كورة مع بعض".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرملة الشهيد شبراوي: فخورة بما قام به البطل وتابعت حلقة الاختيار بكل تركيز..صور

أسر شهداء البرث يرون لحظات الاختيار.. والدة المجند علي: رفع رأسنا.. وأرملة النقيب شبراوي: فخورة بجيش بلدي

حبست الأنفاس وذرفت الدموع.. الحلقة 28 من مسلسل الاختيار تثير مشاعر الفخر والكرامة في نفوس أهالي شهداء الأبطال الحقيقيين.. ويؤكدون: ولادنا رفعوا رأسنا

رصاصة في وجه الإرهاب.. أهالي أبطال كمين البرث يعلقون على "الاختيار"

زوجة بطل ملحمة البرث: الشبراوي كان يمهد لى أنه مشروع شهيد منذ الخطوبة

زوجة الشهيد أحمد الشبراوي: حلقة ملحمة البرث في مسلسل الاختيار جددت مشاعر الألم والحزن

ترشيحاتنا

أفضل أنواع الذكر عند الله .. يغفل عنه الكثيرون

أول تعليق من الطبيب المعالج لـ الراحلة رجاء الجداوي على خبر وفاته

دائماً أسلم أمري لله .. مبروك عطية يرد على دعوى منعه من الظهور في الإعلام

شوبير: صفقة طاهر محمد طاهر كلفت الأهلي 21 مليون جنيه

لم أشعر بالندم لدقيقة.. هنا الزاهد تكشف آخر مستجدات تعرضها للتحرش.. فيديو

كيف تتخلص من الذنوب في الصلاة ؟.. البحوث الإسلامية تنصح بأمرين

AdvertisementS

حذف السؤال.. أول تعليق من التعليم على امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

بجانب كورونا والطاعون الدبلي .. الصين تسجل حالة إصابة بحمى الضنك

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 21718 وخروجهم من المستشفيات

ابقي كلميني لو الموضوع اتكرر.. هنا الزاهد تكشف رد فعل زوجها وجمهورها عن تعرضها للتحرش.. فيديو

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

هالة السعيد: أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بعد تعاقد طاهر محمد طاهر مع الأهلي.. عماد النحاس يكشف عن عروض الزمالك للاعب.. فيديو

عالم إيطالي: استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا أمر سيئ

بعد ظهور الموت الأسود .. نصائح للوقاية من الطاعون الدبلي

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

غلق وتشميع مطعم مأكولات صيني في الدقي

الإثنين.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا بخصوص دواء مصرى لـ الفيروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف