أستاذ قانون: عقوبة المتحرش قد تصل إلى المؤبد أو الإعدام.. فيديو

قال مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن التحرش أصبح ناقوس خطر، بدأ يدق بشدة في المجتمع، مشيرًا إلى أن المشرع المصري فَطِنَ لمثل هذه الظواهر منذ عام 2011.



وشدد "السعداوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، على أن العقوبة على هذه الطائفة، من الجرائم ، وارتقى بها وصعَّد العقوبة لتصل إلى الإعدام أو المؤبد.



وأوضح: "أن الشروع في المواقعة أو هتك العرض لمن لم يصل إلى 18 عامه؛ مجرم، ولو كان برضاه"، مضيفا أن العقوبة يتم تشديدها وقد تصل للإعدام.



ونوه إلى أن المشرع المصري بموجب المرسوم بقانون رقم 11 لعام 2011، قام المجلس العسكري- وقتها- بعدما تفشت هذه الظاهرة، بتشديد العقوبات المفروضة على الجرائم الواقعة على الحياة والعرض، ووصل بها للإعدام؛ حتى ولو كانت المجني عليها أقل من 18 عاما، مؤكدًا أن انتفاء الرضى؛ دليل على انعدامه في قضايا التحرش.

