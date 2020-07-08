أخبار التوك شو| عوض تاج الدين: سعيد بانحسار إصابات كورونا.. التعليم تحذف سؤالاً من امتحان الفيزياء.. فيديو

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه خلال المناقشات؛ تبين أن الخلافات بين الدول الثلاثة ما زالت موجودة، وتحتاج معالجة وتقريبا فى وجهات النظر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه خلال المناقشات؛ تبين أن الخلافات بين الدول الثلاثة ما زالت موجودة، وتحتاج معالجة وتقريبا فى وجهات النظر.

قال الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن أمس، يعتبر هو الخامس للمحادثات بخصوص سد النهضة، موضحًا أن هدف جلسة الأمس؛ هو عقد الجلسات بالتوازي (فنية وقانونية) كل فى مجاله، بحضور المراقبين.

قال الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن أمس، يعتبر هو الخامس للمحادثات بخصوص سد النهضة، موضحًا أن هدف جلسة الأمس؛ هو عقد الجلسات بالتوازي (فنية وقانونية) كل فى مجاله، بحضور المراقبين.

وقال "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مسئول و100 مليون" الذى تقدمه الإعلامية شيرين الدسوقي، على إذاعة "القاهرة" الكبرى، إنه لا يزال لدينا حالات تحتاج مستشفيات، وهناك نسبة وفيات لكن الوضع العام هو التكاتف وتفهم القضية يجعلنا في صورة أفضل من ذي قبل.

وقال "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مسئول و100 مليون" الذى تقدمه الإعلامية شيرين الدسوقي، على إذاعة "القاهرة" الكبرى، إنه لا يزال لدينا حالات تحتاج مستشفيات، وهناك نسبة وفيات لكن الوضع العام هو التكاتف وتفهم القضية يجعلنا في صورة أفضل من ذي قبل.

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات في الفترة المقبلة لتجنب انتشار فيروس كورونا، موجهًا الشكر إلى المصريين رئيسا وحكومة وشعبا، لاستطاعتهم أن يتكاتفوا ويتعاونوا في سبيل احتواء أزمة كورونا.

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات في الفترة المقبلة لتجنب انتشار فيروس كورونا، موجهًا الشكر إلى المصريين رئيسا وحكومة وشعبا، لاستطاعتهم أن يتكاتفوا ويتعاونوا في سبيل احتواء أزمة كورونا.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن من لم يتقدم بطلبات التصالح او من لم يدفع جدية التصالح يطبق عليه قرارات الإزالة على الفور".

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن من لم يتقدم بطلبات التصالح او من لم يدفع جدية التصالح يطبق عليه قرارات الإزالة على الفور".

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه هناك مهلة لمن لم يتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء حتى 30 سبتمبر.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه هناك مهلة لمن لم يتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء حتى 30 سبتمبر.









قال الدكتور بكرى عبد الستار، مدير مستشفى عزل الأقصر، إن المحافظة كانت تستقبل 100 حالة في اليوم مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، قبل ذلك ولكن خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يتخط عدد الحالات الإيجابية 20 حالة فقط.









وأوضح "عبد الستار "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك درجة من الوعي الكبير لدى المواطنين تجاه الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا.

















قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها، ولا يجوز لها سوى الإزالة، ويطبق ذلك على الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى، والمباني المقامة على أراضٍ تابعة للآثار أو أراضٍ محمية بقانون نهر النيل.

وأكد متحدث الوزراء، في مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن مبلغ جدية التصالح لا يمثل مركزا قانونيا للمنبى الذي لا يجوز التصالح بشأنه، حيث تقرر اللجان في النهاية سلامة المبني قانونيًا من عدمه.



