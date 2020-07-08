أخبار التوك شو| عوض تاج الدين: سعيد بانحسار إصابات كورونا.. التعليم تحذف سؤالاً من امتحان الفيزياء.. فيديو

قال الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن أمس، يعتبر هو الخامس للمحادثات بخصوص سد النهضة، موضحًا أن هدف جلسة الأمس؛ هو عقد الجلسات بالتوازي (فنية وقانونية) كل فى مجاله، بحضور المراقبين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الري خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه خلال المناقشات؛ تبين أن الخلافات بين الدول الثلاثة ما زالت موجودة، وتحتاج معالجة وتقريبا فى وجهات النظر.
أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات في الفترة المقبلة لتجنب انتشار فيروس كورونا، موجهًا الشكر إلى المصريين رئيسا وحكومة وشعبا، لاستطاعتهم أن يتكاتفوا ويتعاونوا في سبيل احتواء أزمة كورونا.
وقال "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مسئول و100 مليون" الذى تقدمه الإعلامية شيرين الدسوقي، على إذاعة "القاهرة" الكبرى، إنه لا يزال لدينا حالات تحتاج مستشفيات، وهناك نسبة وفيات لكن الوضع العام هو التكاتف وتفهم القضية يجعلنا في صورة أفضل من ذي قبل.
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه هناك مهلة لمن لم يتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء حتى 30 سبتمبر.
وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن من لم يتقدم بطلبات التصالح او من لم يدفع جدية التصالح يطبق عليه قرارات الإزالة على الفور".
قال الدكتور بكرى عبد الستار، مدير مستشفى عزل الأقصر، إن المحافظة كانت تستقبل 100 حالة في اليوم مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، قبل ذلك ولكن خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يتخط عدد الحالات الإيجابية 20 حالة فقط.
وأوضح "عبد الستار "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك درجة من الوعي الكبير لدى المواطنين تجاه الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا.
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها، ولا يجوز لها سوى الإزالة، ويطبق ذلك على الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى، والمباني المقامة على أراضٍ تابعة للآثار أو أراضٍ محمية بقانون نهر النيل.
وأكد متحدث الوزراء، في مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن مبلغ جدية التصالح لا يمثل مركزا قانونيا للمنبى الذي لا يجوز التصالح بشأنه، حيث تقرر اللجان في النهاية سلامة المبني قانونيًا من عدمه.
قال الدكتور يحيي مكي أستاذ علم الفيروسات، إن أي مصاب بـ فيروس كورونا يعدي من حوله إذا كان متواجد في غرفة مغلقة لأن الرذاذ محمل بالفيروسات ويبقى في الهواء حال عدم تواجد تهوية جيدة ".
وأضاف يحيي مكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن منظمة الصحة العالمية أكدت على ضرورة ارتداء الكمامات وتطهير اليدين للوقاية".
انفعل الإعلامي أحمد موسى، على بيان اجتماع سد النهضة الأخير ومواقف أثيوبيا خلال التفاوض، مؤكدا أن البند القانوني والفني في اتفاق سد النهضة لم يتم توضيحهم بالشكل الذي يحمي مصالح مصر.
وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما جاء في بيان وزارة الري بشأن التفاوض في أزمة سد النهضة اليوم ان إثيوبيا ضربت بالقوانين عرض الحائط، متابعا أن نهر النيل لا تملكة أثيوبيا ولا أحد.
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يمكن أن نقول إن مصر تجاوزت الذروة، ولكي نقول ذلك لابد أن تكون الأرقام استقرت لمدة أسبوع كامل.
وناشد حسام حسني، المواطنين بضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية المشددة من أجل محاصرة الفيروس، حتى نتمكن من مواجهة الفيروس.
قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن سيتم عمل اجتماعين لمراجعة امتحان مادة الفيزياء، مضيفا أنه سيتم أيضا عمل عينة من الإجابات للطلاب.
وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التباحث في شأن أسئلة مادة الفيزياء، متابعا أن هناك لجنة كبيرة سوف تدرس هذا الأمر، وسيتم اتخاذ القرارات السليمة وسيتم الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس.
لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو
قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تمت زيادة درجات الرأفة بنسبة 10% لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا عدم وجود تسريب بامتحان مادة الفيزياء.
وأضاف "حجازي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن بعض الأسئلة تم تداولها على السوشيال ميديا، وتم ضبط 10 طلاب في مادة الفيزياء كانوا يحاولون الغش، لافتا إلى أن امتحانات الثانوية العامة لها مواصفات معينة.